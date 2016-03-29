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    КНДР запустила ракету малой дальности в Японское море

    Последний похожий запуск осуществлялся Пхеньяном в начале марта этого года

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ КНДР совершила запуск ракеты малой дальности в направлении Японского моря. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило южнокорейское агентство Ренхап.

    Более подробной информации на данный момент не приводится.

    Последний похожий запуск осуществлялся Пхеньяном в начале марта этого года. Тогда КНДР выпустила шесть ракет малой дальности в направлении Японского моря из района города Вонсан, где находится крупная военно-морская база КНДР.

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