КНДР запустила ракету малой дальности в Японское море

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ КНДР совершила запуск ракеты малой дальности в направлении Японского моря. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило южнокорейское агентство Ренхап.

Более подробной информации на данный момент не приводится.

Последний похожий запуск осуществлялся Пхеньяном в начале марта этого года. Тогда КНДР выпустила шесть ракет малой дальности в направлении Японского моря из района города Вонсан, где находится крупная военно-морская база КНДР.