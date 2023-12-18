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КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету

КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету КНДР запустила в понедельник утром, предположительно, баллистическую ракету.
Другие страны
18 декабря 2023 г. 04:59
КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету

КНДР запустила в понедельник утром, предположительно, баллистическую ракету.

Как передает Report, об этом сообщила Береговая охрана Японии.

Это уже второй пуск за последние сутки. В воскресенье вечером Пхеньян также осуществил запуск ракеты, которая, по данным японской стороны, пролетела около 400 км при максимальной высоте полета 50 км и упала в Японское море к востоку от Корейского полуострова за пределами исключительной экономической зоны Японии.

По предварительным данным, вторая запущенная КНДР ракета, предположительно, уже упала. Правительственный источник сообщил телеканалу NHK, ракета, предположительно, относится к классу межконтинентальных.

Максимальная высота полета ракеты могла превысить 6 тыс. км, она была запущена по крутой траектории.

Расчетное место падения ракеты, по оценкам японского Минобороны, находится в 250 км к западу от острова Окусири, расположенного примерно в 20 км от побережья Хоккайдо. Этот район находится за пределами исключительной экономической зоны Японии. По предварительным данным, ракета уже упала.

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