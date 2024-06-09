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КНДР запустила порядка 330 шаров с мусором в Южную Корею

КНДР запустила порядка 330 шаров с мусором в Южную Корею КНДР запустила в ночь на 9 июня порядка 330 шаров с мусором в Южную Корею, но часть из них могла упасть на территории народной республики.
Другие страны
9 июня 2024 г. 07:28
КНДР запустила порядка 330 шаров с мусором в Южную Корею

КНДР запустила в ночь на 9 июня порядка 330 шаров с мусором в Южную Корею, но часть из них могла упасть на территории народной республики.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

"По состоянию на 10:00 (05:00 по бакинскому времени - ред.) мы выявили примерно 330 шаров с мусором, запущенных Северной Кореей. Сейчас в воздухе их больше нет", - заявили в комитете. "К данному моменту на нашей территории упали примерно 80 шаров", - добавили в комитете.

"Много шаров упали в море, есть и те, которые, возможно, упали в северокорейских районах. Большое число мусорных шаров не достигли цели, и представляется, что они не были эффективны", - сказал представитель комитета.

Совет национальной безопасности Республики Корея под председательством начальника профильного управления президентской администрации Чан Хо Чжина обсудит варианты ответных действий.

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Версия на азербайджанском языке KXDR bir gündə Cənubi Koreyaya 330 hava balonu ilə tullantı göndərilib

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