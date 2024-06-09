КНДР запустила порядка 330 шаров с мусором в Южную Корею

КНДР запустила в ночь на 9 июня порядка 330 шаров с мусором в Южную Корею, но часть из них могла упасть на территории народной республики.

КНДР запустила в ночь на 9 июня порядка 330 шаров с мусором в Южную Корею, но часть из них могла упасть на территории народной республики.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

"По состоянию на 10:00 (05:00 по бакинскому времени - ред.) мы выявили примерно 330 шаров с мусором, запущенных Северной Кореей. Сейчас в воздухе их больше нет", - заявили в комитете. "К данному моменту на нашей территории упали примерно 80 шаров", - добавили в комитете.

"Много шаров упали в море, есть и те, которые, возможно, упали в северокорейских районах. Большое число мусорных шаров не достигли цели, и представляется, что они не были эффективны", - сказал представитель комитета.

Совет национальной безопасности Республики Корея под председательством начальника профильного управления президентской администрации Чан Хо Чжина обсудит варианты ответных действий.