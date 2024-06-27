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КНДР запустила почти 200 воздушных шаров с мусором в сторону Южной Кореи

КНДР запустила почти 200 воздушных шаров с мусором в сторону Южной Кореи В ночь на 27 июня КНДР запустила в сторону Южной Кореи более 180 воздушных шаров с мусором. Это третий подобный запуск за неделю и седьмой с конца мая.
Другие страны
27 июня 2024 г. 10:37

В ночь на 27 июня КНДР запустила в сторону Южной Кореи более 180 воздушных шаров с мусором. Это третий подобный запуск за неделю и седьмой с конца мая.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов.

Около 70 шаров приземлились в Сеуле и северной части провинции Кенгидо в окрестностях столицы. К утру 27 июня в небе шаров не обнаружили. Анализ извлеченного мусора не выявил в нем вредных веществ.

Северная Корея начала подобные запуски 28 мая, с того времени в сторону Южной Кореи были запущены больше тысячи воздушных шаров с мусором. В некоторых из них, в частности, 24 июня, были обнаружены паразиты. 26 июня из-за шаров были приостановлены рейсы международного аэропорта Сеула.

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