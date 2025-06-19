КНДР запустила около 10 снарядов из РСЗО на фоне учений Южной Кореи

КНДР запустила около 10 снарядов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) на фоне учений южнокорейской армии на границе.

КНДР запустила около 10 снарядов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) на фоне учений южнокорейской армии на границе.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Newsis со ссылкой на южнокорейский комитет начальников штабов.

"Наши военные зафиксировали порядка 10 снарядов РСЗО, запущенных из окрестностей района Сунан в Пхеньяне в северо-западном направлении около 10 утра (05:00 по Баку - ред.)", - заявили в комитете начальников штабов.

Агентство отмечает, что 18 и 19 июня южнокорейская армия проводила учения артиллерии в пограничном районе. Южнокорейские военные указывают, что обнаружили признаки подготовки к пускам заблаговременно. Предполагается, что это могли быть установки 240-мм реактивной артиллерии.

Военные Республики Корея к своим учениям в уезде Хвачхон в центральной части полуострова привлекли самоходные артиллерийские установки. Это были первые подобные тренировки в пограничном регионе при президенте Ли Чжэ Мёне, который приступил к обязанностям 4 июня. Ли Чжэ Мён ранее распорядился выключить громкоговорители на границе в соответствии со своими обещаниями добиться снижения напряженности на Корейском полуострове.

18 июня военно-воздушные силы Республики Корея, США и их коллеги из Японии провели трехсторонние учения над международными водами к югу от южнокорейского острова Чеджудо.