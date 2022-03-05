КНДР запустила неопознанный снаряд

КНДР произвела пуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря.

КНДР произвела пуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил Объединенный комитет начальников штабов Республики Кореи.

"Северная Корея пустила в направлении Японского моря неизвестный снаряд", - сообщил комитет журналистам. Данные о скорости и дальности полета анализируются.

Это уже девятое испытание вооружений КНДР в этом году. 5 и 11 января КНДР испытала гиперзвуковые ракеты. 14 января были пущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса. 17 и 27 января КНДР провела испытания тактических управляемых ракет также малой дальности.