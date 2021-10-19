КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

КНДР во вторник запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря.

КНДР во вторник запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря.

Как передает Report, об этом сообщило Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи.

По уточненным данным агентства, был произведен запуск одного неизвестного снаряда. Другой информации о нем не приводится.

Береговая охрана Японии, в свою очередь, заявила, что КНДР, предположительно, осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, и предупредила находящиеся в том районе рыболовные суда о риске падения обломков.

В сентябре Пхеньян провел новую серию ракетных испытаний. 15 сентября КНДР запустила в сторону Японского моря две баллистические ракеты, которые упали в исключительной экономической зоне Японии. 28 сентября военные Республики Корея сообщили о запуске КНДР ракеты малой дальности в том же направлении.