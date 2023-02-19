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КНДР запустила межконтинентальную ракету "Хвасон-15"

КНДР запустила межконтинентальную ракету "Хвасон-15" Военные КНДР запустили межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-15", которая пролетела 989 км.
Другие страны
19 февраля 2023 г. 02:39
КНДР запустила межконтинентальную ракету Хвасон-15

Военные КНДР запустили межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-15", которая пролетела 989 км.

Как, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Указывается, что ракета достигла высоты 5 768,5 км. Она успешно поразила условную цель в Японском море. Время ее полета составило 4 015 секунд. Кроме того, агентство отмечает, что запуск не был предварительно запланирован.

"Неожиданные учения с межконтинентальными баллистическими ракетами, проведенные в нынешней ситуации, при которой военная угроза со стороны США и Южной Кореи становится серьезной настолько, что это нельзя игнорировать, служит доказательством постоянных усилий стратегических ядерных сил КНДР по подготовке к смертоносной контратаке по враждебным силам, которую нельзя было бы сдержать, и гарантией надежности наших могущественных средств ядерного сдерживания", - информирует ЦТАК.

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Версия на азербайджанском языке Şimali Koreya qitələrarası ballistik raket buraxıb

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