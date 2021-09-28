КНДР запустила баллистическую ракету в Японское море

Правительство Японии считает, что КНДР могла осуществить запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.

Правительство Японии считает, что КНДР могла осуществить запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

Отмечается, что Минобороны Японии в настоящее время анализирует информацию о запуске. Никаких подробностей не приводится. Береговая охрана Японии в свою очередь пока не публиковала никаких предупреждений для рыболовных судов.

Снаряд упал за пределами японской исключительной экономической зоны.

На данный момент никакого ущерба рыболовным судам, находящимся в указанном районе, не зафиксировано. Других подробностей не приводится.