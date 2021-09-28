О нас
Report Georgia
Аудио новости

КНДР запустила баллистическую ракету в Японское море

КНДР запустила баллистическую ракету в Японское море Правительство Японии считает, что КНДР могла осуществить запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.
Другие страны
28 сентября 2021 г. 04:06
КНДР запустила баллистическую ракету в Японское море

Правительство Японии считает, что КНДР могла осуществить запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

Отмечается, что Минобороны Японии в настоящее время анализирует информацию о запуске. Никаких подробностей не приводится. Береговая охрана Японии в свою очередь пока не публиковала никаких предупреждений для рыболовных судов.

Снаряд упал за пределами японской исключительной экономической зоны.

На данный момент никакого ущерба рыболовным судам, находящимся в указанном районе, не зафиксировано. Других подробностей не приводится.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке KİV: KXDR Yapon dənizinə ballistik raket atıb

Самое важное

В память о героях…  
ФотоВ память о героях…  
27 сентября 2021 г. 15:30
Президент Азербайджана: Армения грубо нарушает условия заявления от 10 ноября
Президент Азербайджана: Армения грубо нарушает условия заявления от 10 ноября
27 сентября 2021 г. 13:45
В Баку заложен фундамент мемориального комплекса и Музея победы
В Баку заложен фундамент мемориального комплекса и Музея победы
27 сентября 2021 г. 13:39
Азербайджанский лидер: Наша Победа – это Победа, одержанная над армянским фашизмом
Азербайджанский лидер: Наша Победа – это Победа, одержанная над армянским фашизмом
27 сентября 2021 г. 10:44
Сегодня будет заложен фундамент Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея победы
Сегодня будет заложен фундамент Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея победы
27 сентября 2021 г. 10:26
Президент Ильхам Алиев обратился к народу
Президент Ильхам Алиев обратился к народу
27 сентября 2021 г. 10:25
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня памяти
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня памяти
27 сентября 2021 г. 07:55
Прошел год с начала Отечественной войны
Прошел год с начала Отечественной войны
27 сентября 2021 г. 00:01
Пусть каждый вывесит флаг Азербайджана на своем балконе
Пусть каждый вывесит флаг Азербайджана на своем балконе
26 сентября 2021 г. 13:40
Ильхам Алиев выступит с обращением к азербайджанскому народу
Ильхам Алиев выступит с обращением к азербайджанскому народу
26 сентября 2021 г. 12:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi