КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР в воскресенье совершила запуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря.

КНДР в воскресенье совершила запуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Береговая охрана Японии.

Японские сторожевые корабли призвали находящиеся в регионе суда в случае обнаружения обломков ракеты не приближаться к ним, а незамедлительно связаться с властями.

В Береговой охране отметили, что ракета уже упала. В то же время более точная информация о месте падения ракеты на данный момент не приводится.

При канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды начал работу кризисный штаб по сбору и анализу информации, связанной с этим новым ракетным пуском. Министерство обороны страны также занимаемся сбором и проверкой соответствующей информации.

Этот ракетный запуск КНДР стал уже 35-м в текущем году.