КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР в воскресенье, предположительно, осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.

КНДР в воскресенье, предположительно, осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Минобороны Японии.

Отмечается, что ракета упала в море. Японская береговая охрана в свою очередь предостерегла находящиеся в указанном районе суда от приближения к обломкам в случае их обнаружения. При правительстве страны создан экстренный штаб по сбору информации о запуске.

Информацию о запуске также подтвердил Комитет начальников штабов (КНШ) Республики Корея.

Согласно их данным, был запущен один снаряд. Старт состоялся из района Сунан в Пхеньяне в 07:52 (02:52, бакинское время). Южнокорейские военные пока анализируют информацию о скорости, высоте и дальности полета. "Наши военные следят за возможными дополнительными пусками и поддерживают боеготовность", - добавили в КНШ.

В свою очередь министр обороны Японии Нобуо Киси заявил, что ракета пролетела около 300 км и упала в Японское море.

"Северная Корея сегодня утром осуществила запуск баллистической ракеты из района Пхеньяна в сторону Японского моря. Она пролетела около 300 км, максимальная высота полета составила 600 км", - сказал он. Киси подтвердил, что никакого ущерба морским и воздушным судам в результате запуска не зафиксировано.

По словам министра, Япония также "выразила протест КНДР по дипломатическим каналам" в связи с проведенным запуском. "Запуски баллистических ракет Северной Кореей неприемлемы. Это угрожает безопасности нашей страны и региона в целом", - сказал Киси.

Он также отметил, что "недопустимо, если Северная Корея действительно решила воспользоваться моментом", когда международное сообщество занимается реагированием на ситуацию вокруг Украины и военную операцию России.

По данным агентства Kyodo, ракета упала за переделами исключительной экономической зоны Японии.

Совет национальной безопасности Южной Кореи созвал экстренное заседание постоянных членов из-за пуска снаряда Пхеньяном. Об этом сообщило агентство Yonhap.

На совещании председательствует начальник управления национальной безопасности администрации президента Со Хун, президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в заседании не участвует. Совещание началось в районе 09:00 (04:00).

Отметим, что это уже восьмые ракетные испытания в КНДР с начала года.