КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности

Северная Корея запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря.

КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

Южнокорейские военные пока не назвали тип ракеты и не привели другие детали пуска, такие как дальность, высота и скорость полета.

Между тем японское агентство Kyodo отмечает, что одна из баллистических ракет упала за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море.

По информации, канцелярия премьер-министра Фумио Кисиды и Министерство обороны Японии продолжают сбор и анализ информации об этом новом ракетном пуске Пхеньяна.

07:31

Северная Корея запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

В ведомстве не привели других подробностей, включая дальность полета снаряда.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил в ходе брифинга, что КНДР ведет подготовку к ядерному испытанию.