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КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности

КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности Северная Корея запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря.
Другие страны
28 октября 2022 г. 08:24
КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности

КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

Южнокорейские военные пока не назвали тип ракеты и не привели другие детали пуска, такие как дальность, высота и скорость полета.

Между тем японское агентство Kyodo отмечает, что одна из баллистических ракет упала за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море.

По информации, канцелярия премьер-министра Фумио Кисиды и Министерство обороны Японии продолжают сбор и анализ информации об этом новом ракетном пуске Пхеньяна.

07:31

Северная Корея запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

В ведомстве не привели других подробностей, включая дальность полета снаряда.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил в ходе брифинга, что КНДР ведет подготовку к ядерному испытанию.

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Версия на азербайджанском языке Şimali Koreya Yapon dənizi istiqamətində ballistik raket buraxıb

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