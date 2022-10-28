КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности.
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Южнокорейские военные пока не назвали тип ракеты и не привели другие детали пуска, такие как дальность, высота и скорость полета.
Между тем японское агентство Kyodo отмечает, что одна из баллистических ракет упала за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море.
По информации, канцелярия премьер-министра Фумио Кисиды и Министерство обороны Японии продолжают сбор и анализ информации об этом новом ракетном пуске Пхеньяна.
Северная Корея запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря.
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В ведомстве не привели других подробностей, включая дальность полета снаряда.
Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил в ходе брифинга, что КНДР ведет подготовку к ядерному испытанию.