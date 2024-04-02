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КНДР запустила баллистическую ракету средней дальности

КНДР запустила баллистическую ракету средней дальности КНДР запустила баллистическую ракету средней дальности.
Другие страны
2 апреля 2024 г. 04:42
КНДР запустила баллистическую ракету средней дальности

КНДР запустила баллистическую ракету средней дальности.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

По оценкам Сеула, пуск был осуществлен из района Пхеньяна примерно в 06:53 по местному времени (01:53 - бакинское). Ранее отмечалось, что КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря.

В комитете добавили, что Вооруженные силы Южной Кореи повысили уровень готовности и наблюдения на случай дополнительных пусков. Южнокорейская сторона подчеркнула, что ведет обмен данными с США и Японией.

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