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КНДР заминировала межкорейскую дорогу в демилитаризованной зоне

КНДР заминировала межкорейскую дорогу в демилитаризованной зоне Северная Корея установила наземные мины на межкорейской дороге на территории демилитаризованной зоны, которая разделяет две Кореи.
Другие страны
29 апреля 2024 г. 11:14
КНДР заминировала межкорейскую дорогу в демилитаризованной зоне

Северная Корея установила наземные мины на межкорейской дороге на территории демилитаризованной зоны, которая разделяет две Кореи.

Как передает Report, об этом сообщает южнокорейское агентство "Рёнхап" со ссылкой на неназванного военного чиновника Южной Кореи.

По его словам, военные впервые обнаружили, что КНДР закладывает мины на грунтовой дороге внутри демилитаризованной зоны, в конце 2023 года. Тогда мины якобы были заложены возле холма Эрроухед в уезде Чхорвон, находящемся в 85 км к северо-востоку от Сеула. В январе также были замечены северокорейские войска, устанавливающие мины еще на двух дорогах, а в марте военные обнаружили, что Северная Корея убрала десятки уличных фонарей вдоль дорог.

Дорога на территории демилитаризованной зоны была проложена в соответствии с межкорейским военным соглашением 2018 года. Предполагалось, что это поможет в совместных раскопках останков погибших во время Корейской войны 1950-1953 годов.

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