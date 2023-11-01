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КНДР закрыла свое посольство в Испании

КНДР закрыла свое посольство в Испании Власти КНДР решили закрыть свое посольство в Мадриде.
Другие страны
1 ноября 2023 г. 06:46
КНДР закрыла свое посольство в Испании

Власти КНДР решили закрыть свое посольство в Мадриде.

Как передает Report, об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на вербальную ноту, опубликованную на сайте Коммунистической партии народов Испании.

В документе отмечается, что за отношения КНДР с Испанией будет теперь отвечать посольство в Италии. Ноту направил временный поверенный в делах Со Юн Сок 26 октября. Причина закрытия посольства в документе не раскрывается. Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что послы КНДР в Уганде и Анголе нанесли прощальные визиты президентам принимающих стран.

Японская газета Yomiuri информировала, что КНДР планирует закрыть консульство в Гонконге. Согласно данным, которые приводит агентство Yonhap, в октябре народно-демократическая республика располагала 53 дипломатическими миссиями, включая 47 посольств и три генеральных консульства. После закрытия посольств в Анголе, Уганде и Испании и консульства в Гонконге число диппредставительств снизится до 49.

КНДР и Испания установили дипломатические отношения в 2001 году, посольство открылось в 2013 году. В 2014 году прибыл посол Ким Хёк Чхоль, которого через три года объявили персоной нон грата из-за ракетно-ядерной программы Пхеньяна. В 2019 году на территорию посольства проникли члены группы "Свободный Чосон", которых обвинили в избиении сотрудников, краже компьютеров и документов. По словам активистов, документы они передали ФБР США.

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