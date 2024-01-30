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КНДР закрыла дипломатические представительства в Ливии и Гонконге

КНДР закрыла дипломатические представительства в Ливии и Гонконге КНДР закрыла свои дипломатические представительства в Гонконге и Ливии.
Другие страны
30 января 2024 г. 17:32
КНДР закрыла дипломатические представительства в Ливии и Гонконге

КНДР закрыла свои дипломатические представительства в Гонконге и Ливии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступило агентство Yonhap.

По подсчетам Республики Корея, КНДР со второй половины 2023 года закрыла девять дипломатических учреждений. В Сеуле утверждают, что их число теперь составляет 44.

До этого прекратили свою работу посольства КНДР в Анголе, Бангладеш, Гвинее, Испании, Непале, Сенегале, Уганде.

В начале ноября 2023 года МИД КНДР назвал закрытие дипломатических миссий обычной реорганизацией работы внешнеполитического ведомства. В МИД отметили, что Пхеньян закрывает и открывает диппредставительства в других странах "в соответствии с меняющейся международной обстановкой и внешней политикой" КНДР.

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