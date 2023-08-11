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КНДР впервые с начала пандемии может частично открыть границы

КНДР впервые с начала пандемии может частично открыть границы КНДР в скором времени может частично открыть границы и разрешить въезд своим гражданам, которые с начала пандемии коронавируса в 2020 году находились за пределами страны.
Другие страны
11 августа 2023 г. 07:55
КНДР впервые с начала пандемии может частично открыть границы

КНДР в скором времени может частично открыть границы и разрешить въезд своим гражданам, которые с начала пандемии коронавируса в 2020 году находились за пределами страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило базирующееся в Пекине туристическое агентство Koryo Tours.

"10 августа компания Koryo Tours получила информацию о том, что КНДР скоро откроет свои границы. Это произойдет впервые с момента закрытия в январе 2020 года для предотвращения распространения COVID-19. Официальная дата не указана. Тем не менее, общий консенсус на основе сообщений из нескольких северокорейских источников заключается в том, что это произойдет в скором времени", - говорится в сообщении на сайте агентства, специализирующегося на турах в КНДР.

По его сведениям, открытие границ на первом этапе затронет только граждан КНДР. "Все, кто не был в КНДР на момент закрытия границ, не смогли вернуться. Таким образом, рабочие, студенты, бизнесмены, дипломаты и другие люди, которые были в Китае и других странах, все еще находятся за пределами КНДР и, несомненно, хотят снова увидеть свои семьи. Это шанс для них наконец сделать это", - отмечает Koryo Tours.

Международное авиасообщение с КНДР все еще приостановлено. Ожидается, что после возможного открытия границ граждане КНДР смогут вернуться на родину на поездах, пишет агентство.

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