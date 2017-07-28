КНДР впервые провела ночной ракетный запуск

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Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Северная Корея впервые провела ночные ракетные испытания.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, запуск предположительно баллистической ракеты впервые был произведен Северной Кореей в ночное время суток.

Также впервые пуск производился из отдаленной горной провинции Чагандо.

Об очередных ракетных испытаниях, произведенных Северной Кореей, сообщалось ранее. Пуск был произведен в 23:41 по местному времени. По сведениям министерства обороны Японии, которые привел телеканал NHK, ракета достигла максимальной высоты в 3000 километров, ее полет длился 45 минут. По мнению экспертов, это была межконтинентальная баллистическая ракета, она упала недалеко от острова Хоккайдо.

Предыдущее ракетное испытание Пхеньян осуществил 4 июля.