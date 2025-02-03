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КНДР возобновляет туры для иностранных туристов в день рождения Ким Чен Ира

КНДР возобновляет туры для иностранных туристов в день рождения Ким Чен Ира Северная Корея спустя пять лет вновь начнет принимать иностранных туристов в приграничном с Китаем городе Расон.
Другие страны
3 февраля 2025 г. 14:17
КНДР возобновляет туры для иностранных туристов в день рождения Ким Чен Ира

Северная Корея спустя пять лет вновь начнет принимать иностранных туристов в приграничном с Китаем городе Расон.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, тур для иностранных туристов будет приурочен ко дню рождения бывшего лидера КНДР Ким Чен Ира.

Туры в Расон, который в 1991 году был объявлен экономической зоной, были приостановлены в 2020 году на фоне пандемии COVID-19.

По данным туристического агентства Koryo Tours, бронирование поездок уже открыто, однако пока неизвестно, разрешат ли власти Китая использовать свою границу для поездки в КНДР.

Туроператор обещает иностранцам "знакомство с достопримечательностями, посещение фабрик, школ и банка, где туристы могут открыть свой собственный банковский счет".

Отметим, что день рождения Ким Чен Ира (отца нынешнего лидера Ким Чен Ына) отмечается 16 февраля. В КНДР этот день объявлен праздником - Днем сияющей звезды. В стране проводятся масштабные празднования, включая военные парады.

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