О нас

КНДР возобновляет дипломатические контакты после трех лет пандемии

КНДР возобновляет дипломатические контакты после трех лет пандемии КНДР возобновляет контакты с другими государствами и готовится провести ротацию своих посланников за границей впервые после приостановки почти всех дипломатических поездок в 2020 году из-за пандемии коронавируса.
Другие страны
28 марта 2023 г. 14:15
КНДР возобновляет дипломатические контакты после трех лет пандемии

КНДР возобновляет контакты с другими государствами и готовится провести ротацию своих посланников за границей впервые после приостановки почти всех дипломатических поездок в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

По их данным, чиновники КНДР недавно снова осуществили поездки во Владивосток и Пекин. Также в понедельник в Пхеньян прибыл новый посол КНР в республике Ван Яцзюнь.

Дипломаты и аналитики из азиатских стран считают, что возобновление контактов поможет повысить уровень взаимопонимания с КНДР на фоне опасений по поводу ее ядерной программы и участившихся ракетных испытаний, отмечает издание.

КНДР имеет посольства более чем в 45 странах, а до начала пандемии коронавируса в Пхеньяне находились дипломаты более чем из 20 стран, включая Россию, КНР, Великобританию, Германию и Швецию. Однако большинство из них покинули страну в первые месяцы 2020 года, поскольку она закрыла свои границы в попытке предотвратить проникновение вируса.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в новой Москве
Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в новой Москве
22 марта 2023 г. 02:30
В Турции для участия в парламентских выборах зарегистрирована кандидатура Дарьи Акдемир
В Турции для участия в парламентских выборах зарегистрирована кандидатура Дарьи Акдемир
22 марта 2023 г. 14:59
Более 120 полицейских пострадали в ходе протестов против пенсионной реформы во Франции
Более 120 полицейских пострадали в ходе протестов против пенсионной реформы во Франции
24 марта 2023 г. 01:26
Испания намерена включить вопрос войны в Украине в декларацию Ибероамериканского саммита
Испания намерена включить вопрос войны в Украине в декларацию Ибероамериканского саммита
24 марта 2023 г. 13:52
Посольство США поздравило азербайджанских студенток, принятых в Массачусетский технологический институт
Посольство США поздравило азербайджанских студенток, принятых в Массачусетский технологический институт
24 марта 2023 г. 23:49
Азербайджан начал поставки бензина АИ-92 в Турцию
Азербайджан начал поставки бензина АИ-92 в Турцию
27 марта 2023 г. 11:28
МЧС объявил конкурс на должность матроса-спасателя
МЧС объявил конкурс на должность матроса-спасателя
28 марта 2023 г. 12:52
Джонсон и Трасс намерены голосовать против ключевого аспекта сделки по Brexit
Джонсон и Трасс намерены голосовать против ключевого аспекта сделки по Brexit
22 марта 2023 г. 14:47
Срок эксплуатации второго блока Армянской АЭС продлят до 2036 года
Срок эксплуатации второго блока Армянской АЭС продлят до 2036 года
23 марта 2023 г. 13:20
В США пилот самолета потерял сознание во время полета
В США пилот самолета потерял сознание во время полета
24 марта 2023 г. 01:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi