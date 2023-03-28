КНДР возобновляет дипломатические контакты после трех лет пандемии

КНДР возобновляет контакты с другими государствами и готовится провести ротацию своих посланников за границей впервые после приостановки почти всех дипломатических поездок в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

КНДР возобновляет контакты с другими государствами и готовится провести ротацию своих посланников за границей впервые после приостановки почти всех дипломатических поездок в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

По их данным, чиновники КНДР недавно снова осуществили поездки во Владивосток и Пекин. Также в понедельник в Пхеньян прибыл новый посол КНР в республике Ван Яцзюнь.

Дипломаты и аналитики из азиатских стран считают, что возобновление контактов поможет повысить уровень взаимопонимания с КНДР на фоне опасений по поводу ее ядерной программы и участившихся ракетных испытаний, отмечает издание.

КНДР имеет посольства более чем в 45 странах, а до начала пандемии коронавируса в Пхеньяне находились дипломаты более чем из 20 стран, включая Россию, КНР, Великобританию, Германию и Швецию. Однако большинство из них покинули страну в первые месяцы 2020 года, поскольку она закрыла свои границы в попытке предотвратить проникновение вируса.