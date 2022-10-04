О нас

КНДР вновь запустила баллистическую ракету

КНДР вновь запустила баллистическую ракету КНДР осуществила запуск баллистической ракеты в сторону северной части Японии.
Другие страны
4 октября 2022 г. 03:44
КНДР вновь запустила баллистическую ракету

КНДР осуществила запуск баллистической ракеты в сторону северной части Японии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила японская береговая охрана.

По данным кабмина страны, ракета КНДР упала за пределами японской исключительной экономической зоны в Тихом океане.

"Информации о каком-либо ущербе воздушным и морским судам на данный момент нет", - сказал генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно на экстренной пресс-конференции в Токио.

Ранее в Японии заявили, что КНДР впервые в истории провела сразу четыре испытания вооружения в течение одной недели.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Şimali Koreya yenidən ballistik raket buraxıb

Самое читаемое

Азербайджан начал поставки сыра еще из одной страны
Азербайджан начал поставки сыра еще из одной страны
27 сентября 2022 г. 09:58
Эстония депортировала россиянина, который пересек границу вплавь
Эстония депортировала россиянина, который пересек границу вплавь
27 сентября 2022 г. 16:17
Омбудсмен рассказала генсеку ПАСЕ о важности предоставления Арменией минных карт
Омбудсмен рассказала генсеку ПАСЕ о важности предоставления Арменией минных карт
27 сентября 2022 г. 23:01
Число жертв тайфуна Нору на Филиппинах возросло до 10
Число жертв тайфуна "Нору" на Филиппинах возросло до 10
28 сентября 2022 г. 10:24
В результате удара ВС Ирана по Иракскому Курдистану погибли три человека
В результате удара ВС Ирана по Иракскому Курдистану погибли три человека
28 сентября 2022 г. 13:11
В Азербайджане будет создан единый реестр субъектов микро-, малого и среднего бизнеса
В Азербайджане будет создан единый реестр субъектов микро-, малого и среднего бизнеса
29 сентября 2022 г. 12:23
Туркменистан и ЕС обсудили организацию взаимных визитов представительных делегаций
Туркменистан и ЕС обсудили организацию взаимных визитов представительных делегаций
30 сентября 2022 г. 14:55
МВД: Подорвавшиеся на мине в Физули незаконно переходили дорогу вне блокпостов
МВД: Подорвавшиеся на мине в Физули незаконно переходили дорогу вне блокпостов
30 сентября 2022 г. 23:46
Вучич: Проект IGB важен и для Сербии
Вучич: Проект IGB важен и для Сербии
1 октября 2022 г. 16:15
Иранский парламент обсудил в закрытом режиме ситуацию с протестами в стране
Иранский парламент обсудил в закрытом режиме ситуацию с протестами в стране
2 октября 2022 г. 18:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi