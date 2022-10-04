КНДР вновь запустила баллистическую ракету

КНДР осуществила запуск баллистической ракеты в сторону северной части Японии.
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По данным кабмина страны, ракета КНДР упала за пределами японской исключительной экономической зоны в Тихом океане.
"Информации о каком-либо ущербе воздушным и морским судам на данный момент нет", - сказал генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно на экстренной пресс-конференции в Токио.
Ранее в Японии заявили, что КНДР впервые в истории провела сразу четыре испытания вооружения в течение одной недели.