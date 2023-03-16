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КНДР вновь запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря

КНДР вновь запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря.
Другие страны
16 марта 2023 г. 03:17
КНДР вновь запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря

Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря.

Как передает Report, об этом пишет агентство Yonhap, ссылаясь на военных Южной Кореи.

"Военные Сеула заявили, что КНДР произвела пуск неопределенной баллистической ракеты в сторону Японского моря", — сказано в сообщении.

Позже факт запуска, предположительно, баллистической ракеты подтвердили и в службе береговой охраны Японии.

Там отметили, что ракета еще находится в полете, предположительно, она была запущена по крутой траектории. С момента старта, который был осуществлен в 07:14 по японскому времени (02:14 по Баку), до падения пройдет более часа.

Согласно приведенным расчетам, она упадет в Японское море за пределами японской исключительной экономической зоны - примерно в 550 км к востоку от Корейского полуострова.

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