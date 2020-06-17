​КНДР вернет войска на границу с Южной Кореей

Северная Корея вновь введет военных в район Кэсона и окрестности гор Кымгансан на границе с Южной Кореей.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении генштаба КНДР, опубликованном северокорейским Центральным телеграфным агентством (ЦТАК).

"В туристической зоне Кымгансан и промышленной зоне Кэсон, на которые распространяется суверенитет нашей республики, для их исполнения задач по их защите будут развернуты подразделения уровня полка и необходимые огневые подразделения", - заявил представитель генштаба.

Во вторник южнокорейские власти сообщили, что КНДР взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне. Позже в Пхеньяне заявили о "полном разрушении" координационного бюро.