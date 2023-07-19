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КНДР в 2022 году могла похитить $700 млн в криптовалюте со счетов в Южной Корее

КНДР в 2022 году могла похитить $700 млн в криптовалюте со счетов в Южной Корее Хакеры КНДР в прошлом году могли похитить около 700 млн долларов в криптовалюте со счетов в Республике Корея.
Другие страны
19 июля 2023 г. 14:01
КНДР в 2022 году могла похитить $700 млн в криптовалюте со счетов в Южной Корее

Хакеры КНДР в прошлом году могли похитить около 700 млн долларов в криптовалюте со счетов в Республике Корея.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Yonhap.

"Мы подтвердили, что Северная Корея завладела виртуальными активами на сумму 700 млн долларов в двух отдельных инцидентах в прошлом году", - сообщил источник в южнокорейской разведке. По его сведениям, Пхеньян пока не смог монетизировать эти средства.

Отмечается, что указанной суммы хватило бы, чтобы покрыть расходы на 30 запусков межконтинентальных баллистических ракет.

Разведка Южной Кореи в последнее время прослеживает тенденцию к увеличению случая краж криптовалюты хакерами из КНДР, которые, по некоторым оценкам, приносят стране около 30% от всего объема валютных поступлений.

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Версия на английском языке N. Korea could have stolen $700 mln of S.Korean crypto in 2022

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