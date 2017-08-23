КНДР увеличит производство боеголовок и ракетных двигателей

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Научный институт химических материалов и дал указание увеличить производство ракетных двигателей на твердом топливе и боеголовок.

Как передает Report, об этом сoобщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Он распорядился, чтобы институт увеличил производство ракетных двигателей с твердым топливом и наконечников боеголовок с использованием высокоточных станков и углеродных и смешанных материалов", - говорится в сообщении.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон отметил, что в КНДР продемонстрировали сдержанность в своих действиях после принятия последней резолюции ООН о санкциях.

До этого в КНДР заявили, что подготовка ракетного удара по Гуаму завершена.