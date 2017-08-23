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    КНДР увеличит производство боеголовок и ракетных двигателей

    Он распорядился, чтобы институт увеличил производство ракетных двигателей, - говорится в сообщении

    Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Научный институт химических материалов и дал указание увеличить производство ракетных двигателей на твердом топливе и боеголовок.

    Как передает Report, об этом сoобщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    "Он распорядился, чтобы институт увеличил производство ракетных двигателей с твердым топливом и наконечников боеголовок с использованием высокоточных станков и углеродных и смешанных материалов", - говорится в сообщении.

    Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон отметил, что в КНДР продемонстрировали сдержанность в своих действиях после принятия последней резолюции ООН о санкциях.

    До этого в КНДР заявили, что подготовка ракетного удара по Гуаму завершена.

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