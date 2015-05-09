КНДР осуществила испытательный подводный пуск новой баллистической ракеты

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ КНДР осуществила испытательный подводный пуск новой стратегической баллистической ракеты. Как отмечает Report, об этом сообщило корейское телеграфное агентство.

По информации, лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за пробным запуском, произведенным из подводного положения.

"Корейская народная армия (КНА) располагает стратегическим оружием мирового уровня, способным в любых водах поразить враждебные силы, нарушающие суверенитет страны", - заявил Ким Чен Ын по итогам испытаний.