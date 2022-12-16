КНДР успешно испытала "твердотопливный двигатель большой тяги"

КНДР в четверг провела успешное испытание "твердотопливного двигателя большой тяги".

КНДР в четверг провела успешное испытание "твердотопливного двигателя большой тяги".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его данным, результаты испытания, прошедшего на ракетном испытательном полигоне КНДР Сохэ, дают "гарантию разработки системы стратегического оружия нового типа". Руководивший им лидер КНДР Ким Чен Ын выразил надежду на то, что подобное оружие будет создано в ближайшее время.

Как сообщает агентство Reuters, в этом году КНДР провела рекордное количество испытаний ракет. Так, 18 ноября КНДР совершила запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17", которая, по данным южнокорейских военных экспертов, может пролететь более 15 тыс. км и достичь континентальной части США.