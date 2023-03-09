КНДР твердо настроена на расширение ядерного арсенала

КНДР сохраняет твердую приверженность расширению своего ядерного арсенала.

КНДР сохраняет твердую приверженность расширению своего ядерного арсенала.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое заключение содержится в несекретной версии ежегодного отчета американского разведывательного сообщества "О мировых угрозах" Соединенным Штатам. Этот документ был обнародован в среду в связи со слушаниями в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США, на котором выступают в открытом и затем закрытом режиме руководители американских спецслужб.

"Ким Чен Ын сохраняет прочную приверженность расширению ядерного арсенала своей страны и поддержанию ядерных вооружений в качестве центрального элемента своей структуры обеспечения национальной безопасности", - говорится в докладе, распространенном от имени аппарата директора национальной разведки США Эврил Хейнс.

"Северная Корея, вероятно, готовится испытать ядерное устройство, чтобы приблизиться к заявленным целям военной модернизации для содействия проведению в случае необходимости "тактических ядерных операций", - полагает американская разведка.