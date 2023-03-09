КНДР твердо настроена на расширение ядерного арсенала

КНДР сохраняет твердую приверженность расширению своего ядерного арсенала.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое заключение содержится в несекретной версии ежегодного отчета американского разведывательного сообщества "О мировых угрозах" Соединенным Штатам. Этот документ был обнародован в среду в связи со слушаниями в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США, на котором выступают в открытом и затем закрытом режиме руководители американских спецслужб.
"Ким Чен Ын сохраняет прочную приверженность расширению ядерного арсенала своей страны и поддержанию ядерных вооружений в качестве центрального элемента своей структуры обеспечения национальной безопасности", - говорится в докладе, распространенном от имени аппарата директора национальной разведки США Эврил Хейнс.
"Северная Корея, вероятно, готовится испытать ядерное устройство, чтобы приблизиться к заявленным целям военной модернизации для содействия проведению в случае необходимости "тактических ядерных операций", - полагает американская разведка.