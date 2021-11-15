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КНДР строит контейнерный комплекс вблизи границы с Китаем

КНДР строит контейнерный комплекс вблизи границы с Китаем Власти КНДР сооружают в районе авиабазы в уезде Ыйджу (северо-западная провинция Пхёнан-Пукто) железнодорожный контейнерный комплекс.
Другие страны
15 ноября 2021 г. 11:06
КНДР строит контейнерный комплекс вблизи границы с Китаем

Власти КНДР сооружают в районе авиабазы в уезде Ыйджу (северо-западная провинция Пхёнан-Пукто) железнодорожный контейнерный комплекс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это может быть связано с готовностью возобновить торговые операции с Китаем.

Осуществление КНДР вблизи границы с Китаем такого проекта способно привести к "подрыву надежды США на то, что экономическое давление может заставить Пхеньян вернуться за стол переговоров по ядерной программе", отмечает Financial Times.

КНДР закрыла сухопутные границы с Китаем в январе 2020 года в связи с пандемией коронавируса, что привело к массовому исходу иностранных гуманитарных работников и дипломатов. Впоследствии эта страна вела лишь ограниченную морскую торговлю с Китаем, который на сегодняшний день является ее крупнейшим торговым партнером.

Морские перевозки в торговле с Китаем продолжаются уже несколько месяцев, однако открытие транспортного железнодорожного сообщения приведет "к гораздо большим объемам импорта", указывает газета.

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