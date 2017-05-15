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    Северная Корея назвала успешным испытание баллистической ракеты

    Пхеньян сообщил, что провел испытание ракеты под названием Hwasong-12

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ КНДР сообщила, пуск баллистической ракеты средней дальности типа "земля-земля" прошел успешно.

    Как передает Report, об этом сoобщает агентство Ренхап.

    Пхеньян сообщил, что провел испытание ракеты под названием Hwasong-12 в воскресенье, сообщает агентство со ссылкой на государственный телеканал КНДР. 

    Пхеньян также сообщил, что ракета пролетела 787 километров — это может быть новый тип ракеты, разработкой которого занимаются в Северной Корее, отмечает агентство.

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