Северная Корея назвала успешным испытание баллистической ракеты

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ КНДР сообщила, пуск баллистической ракеты средней дальности типа "земля-земля" прошел успешно.

Как передает Report, об этом сoобщает агентство Ренхап.

Пхеньян сообщил, что провел испытание ракеты под названием Hwasong-12 в воскресенье, сообщает агентство со ссылкой на государственный телеканал КНДР.

Пхеньян также сообщил, что ракета пролетела 787 километров — это может быть новый тип ракеты, разработкой которого занимаются в Северной Корее, отмечает агентство.