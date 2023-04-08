КНДР сообщила об очередном испытании подводного беспилотного аппарата

КНДР осуществила на этой неделе очередное испытание подводного ударного беспилотника, способного нести ядерное оружие. Как передает Report cо ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
В сообщении отмечается, что 4-7 апреля были проведены испытания "подводной системы стратегического оружия "Хэйл-2".
"Система станет удобной перспективной частью военного потенциала вооруженных сил КНДР, необходимого для сдерживания нарастающих военных действий врагов, устранения угроз и защиты страны", - говорится в сообщении.