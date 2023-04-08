О нас

КНДР сообщила об очередном испытании подводного беспилотного аппарата

КНДР сообщила об очередном испытании подводного беспилотного аппарата КНДР осуществила на этой неделе очередное испытание подводного ударного беспилотника, способного нести ядерное оружие. Как передает Report cо ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Другие страны
8 апреля 2023 г. 09:31
КНДР сообщила об очередном испытании подводного беспилотного аппарата

КНДР осуществила на этой неделе очередное испытание подводного ударного беспилотника, способного нести ядерное оружие. Как передает Report cо ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В сообщении отмечается, что 4-7 апреля были проведены испытания "подводной системы стратегического оружия "Хэйл-2".

"Система станет удобной перспективной частью военного потенциала вооруженных сил КНДР, необходимого для сдерживания нарастающих военных действий врагов, устранения угроз и защиты страны", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Мерседес отзывает новые лимузины Maybach из-за проблем с герметичностью салона
"Мерседес" отзывает новые лимузины Maybach из-за проблем с герметичностью салона
2 апреля 2023 г. 11:38
Завтра в Москве пройдет встреча замглав МИД РФ, Турции, Сирии и Ирана
Завтра в Москве пройдет встреча замглав МИД РФ, Турции, Сирии и Ирана
2 апреля 2023 г. 23:42
Стала известна личность водителя, погибшего при ДТП в Евлахе
Стала известна личность водителя, погибшего при ДТП в Евлахе
3 апреля 2023 г. 23:51
Представители ЕС и ООН: Мы продолжим поддерживать Азербайджан в вопросе разминирования
Представители ЕС и ООН: Мы продолжим поддерживать Азербайджан в вопросе разминирования
4 апреля 2023 г. 18:09
США начнут обучать ВСУ применению в бою танков Abrams
США начнут обучать ВСУ применению в бою танков Abrams
5 апреля 2023 г. 07:59
Состоялась конференция, посвященная 100-летнему юбилею академика Зарифы Алиевой
ФотоСостоялась конференция, посвященная 100-летнему юбилею академика Зарифы Алиевой
5 апреля 2023 г. 18:15
ГЭЦ обратился к участникам выпускного экзамена
ГЭЦ обратился к участникам выпускного экзамена
6 апреля 2023 г. 12:10
Бензема обогнал Рауля по голам в Эль-Класико
Бензема обогнал Рауля по голам в Эль-Класико
6 апреля 2023 г. 21:27
Ферстаппен выиграл Гран-при Австралии в гонке с тремя рестартами
Ферстаппен выиграл Гран-при Австралии в гонке с тремя рестартами
2 апреля 2023 г. 11:45
Челси уволил главного тренера
"Челси" уволил главного тренера
3 апреля 2023 г. 00:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi