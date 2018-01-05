Баку. 5 января. REPORT.AZ/ КНДР согласилась провести переговоры с Южной Кореей на высоком уровне на следующей неделе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщило министерство объединения Республики Корея.

Отмечается, что переговоры пройдут 9 января в приграничном пункте в Пханмунджоме. Это станут первые межкорейские переговоры с декабря 2015 года.

Южная Корея и КНДР в среду восстановили линию специальной связи в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме. За прошедшие два дня стороны связывались уже несколько раз. Ожидается, что на предстоящих переговорах на высоком уровне будет обсуждаться вопрос участия сборной КНДР в предстоящих зимних Олимпийских Играх в южнокорейском Пхёнчхане.

В четверг президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора условились не проводить совместные военно-морские учения в ходе Олимпийских игр при условии, что КНДР не будет осуществлять никаких провокационных действий.