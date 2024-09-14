КНДР снова запустила шары с мусором в Южную Корею

КНДР снова запустила шары, предположительно с мусором, в сторону Республики Корея.

КНДР снова запустила шары, предположительно с мусором, в сторону Республики Корея.

Как передает Report, об этом сообщили власти южнокорейской столицы в массовой рассылке.

"Северная Корея снова запускает в сторону Юга, как предполагается, воздушные шары с мусором", - предупредили в мэрии Сеула.

Отмечается, что шары с мусором запускались с территории КНДР в течение пяти дней подряд с 4 сентября. По данным южнокорейской стороны, КНДР снова попыталась запустить шары в ночь на 12 сентября, но они не пересекли границу.

Ранее в Пхеньяне предупреждали, что не будут оставлять без ответа заброс пропагандистских листовок южнокорейскими активистами.