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КНДР снова запустила шары с мусором в Южную Корею

КНДР снова запустила шары с мусором в Южную Корею КНДР снова запустила шары, предположительно с мусором, в сторону Республики Корея.
Другие страны
14 сентября 2024 г. 20:55
КНДР снова запустила шары с мусором в Южную Корею

КНДР снова запустила шары, предположительно с мусором, в сторону Республики Корея.

Как передает Report, об этом сообщили власти южнокорейской столицы в массовой рассылке.

"Северная Корея снова запускает в сторону Юга, как предполагается, воздушные шары с мусором", - предупредили в мэрии Сеула.

Отмечается, что шары с мусором запускались с территории КНДР в течение пяти дней подряд с 4 сентября. По данным южнокорейской стороны, КНДР снова попыталась запустить шары в ночь на 12 сентября, но они не пересекли границу.

Ранее в Пхеньяне предупреждали, что не будут оставлять без ответа заброс пропагандистских листовок южнокорейскими активистами.

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