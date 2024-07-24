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КНДР снова запустила шары с мусором в Республику Корея

КНДР снова запустила шары с мусором в Республику Корея КНДР в 10-й раз запустила воздушные шары с мусором в сторону Республики Корея.
Другие страны
24 июля 2024 г. 04:42
КНДР снова запустила шары с мусором в Республику Корея

КНДР в 10-й раз запустила воздушные шары с мусором в сторону Республики Корея.

Как передает Report, об этом сообщили власти Сеула.

"В Сеуле обнаружены упавшие шары с мусором из Северной Кореи", - говорится в массовой рассылке мэрии Сеула.

Они попросили сограждан не подходить к этим объектам и сообщать о шарах при их обнаружении военным или полиции.

До этого столичные власти информировали, что запущенные из КНДР шары двигались в воздушном пространстве в северной части провинции Кёнгидо.

По южнокорейским данным, с конца мая КНДР запустила более 3 тыс. воздушных шаров с мусором в ответ на заброс пропагандистских листовок со стороны активистов на территорию народной республики. Предыдущая такая акция состоялась 21 июля, нынешняя стала 10-й по счету. В качестве ответной меры южнокорейские военные возобновили работу громкоговорителей на границе.

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