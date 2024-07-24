КНДР снова запустила шары с мусором в Республику Корея

КНДР в 10-й раз запустила воздушные шары с мусором в сторону Республики Корея.

КНДР в 10-й раз запустила воздушные шары с мусором в сторону Республики Корея.

Как передает Report , об этом сообщили власти Сеула.

"В Сеуле обнаружены упавшие шары с мусором из Северной Кореи", - говорится в массовой рассылке мэрии Сеула.

Они попросили сограждан не подходить к этим объектам и сообщать о шарах при их обнаружении военным или полиции.

До этого столичные власти информировали, что запущенные из КНДР шары двигались в воздушном пространстве в северной части провинции Кёнгидо.