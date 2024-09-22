КНДР снова запускает шары с мусором в Южную Корею

КНДР снова запускает шары с мусором в сторону Республики Корея.

КНДР снова запускает шары с мусором в сторону Республики Корея.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в массовой рассылке от мэрии Сеула.

"Северная Корея снова запускает шары, как предполагается, с мусором в сторону Юга", - отмечают столичные власти.

Напомним, что предыдущий раз подобная акция состоялась 18 сентября. С 4 сентября КНДР запускала шары в течение 5 дней подряд. КНДР попыталась повторить запуск в ночь на 12 сентября, но воздушные шары не пересекли границу. Акция повторилась 14 и 15 сентября. Эта кампания началась в конце мая, и с того момента были выпущены тысячи шаров.

Ранее в Пхеньяне заявляли, что не оставят без ответа заброс пропагандистских листовок южнокорейскими активистами.