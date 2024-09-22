О нас

КНДР снова запускает шары с мусором в Южную Корею

КНДР снова запускает шары с мусором в Южную Корею КНДР снова запускает шары с мусором в сторону Республики Корея.
Другие страны
22 сентября 2024 г. 14:49
КНДР снова запускает шары с мусором в Южную Корею

КНДР снова запускает шары с мусором в сторону Республики Корея.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в массовой рассылке от мэрии Сеула.

"Северная Корея снова запускает шары, как предполагается, с мусором в сторону Юга", - отмечают столичные власти.

Напомним, что предыдущий раз подобная акция состоялась 18 сентября. С 4 сентября КНДР запускала шары в течение 5 дней подряд. КНДР попыталась повторить запуск в ночь на 12 сентября, но воздушные шары не пересекли границу. Акция повторилась 14 и 15 сентября. Эта кампания началась в конце мая, и с того момента были выпущены тысячи шаров.

Ранее в Пхеньяне заявляли, что не оставят без ответа заброс пропагандистских листовок южнокорейскими активистами.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке KXDR Cənubi Koreyaya yenidən şarla tullantı göndərib
Версия на английском языке North Korea resumes launching garbage-filled balloons towards South Korea

Экслюзивные новости

В ИВ Агсуинского района проведена операция, есть задержанные
В ИВ Агсуинского района проведена операция, есть задержанные
21 сентября 2024 г. 18:59
Глава Татарстана: Нас искренне восхищает успех Азербайджана во всех сферах
Глава Татарстана: Нас искренне восхищает успех Азербайджана во всех сферах
21 сентября 2024 г. 16:03
В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
17 сентября 2024 г. 19:29
Арестован бывший глава администрации Приморского бульвара
Арестован бывший глава администрации Приморского бульвара
17 сентября 2024 г. 16:12
Айхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
ФотоАйхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
17 сентября 2024 г. 12:23
Европа с 2020 года получила по TAP около 39 млрд кубометров азербайджанского газа 
Европа с 2020 года получила по TAP около 39 млрд кубометров азербайджанского газа 
16 сентября 2024 г. 12:33
В рамках COP29 Energy China проведет параллельное мероприятие
В рамках COP29 Energy China проведет параллельное мероприятие
13 сентября 2024 г. 14:00
Energy China: Экспорт зеленого водорода создаст значимые возможности для Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
Energy China: Экспорт зеленого водорода создаст значимые возможности для Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
13 сентября 2024 г. 12:26
TAP AG: Сентябрьские инфраструктурные работы не повлияют на объемы поставок газа по ТАР
TAP AG: Сентябрьские инфраструктурные работы не повлияют на объемы поставок газа по ТАР
12 сентября 2024 г. 10:39
Гезаль Зутова о поединке: Не смогла даже сдвинуть соперницу с места
Гезаль Зутова о поединке: Не смогла даже сдвинуть соперницу с места
11 сентября 2024 г. 15:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi