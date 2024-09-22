КНДР снова запускает шары с мусором в Южную Корею

КНДР снова запускает шары с мусором в сторону Республики Корея.
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"Северная Корея снова запускает шары, как предполагается, с мусором в сторону Юга", - отмечают столичные власти.
Напомним, что предыдущий раз подобная акция состоялась 18 сентября. С 4 сентября КНДР запускала шары в течение 5 дней подряд. КНДР попыталась повторить запуск в ночь на 12 сентября, но воздушные шары не пересекли границу. Акция повторилась 14 и 15 сентября. Эта кампания началась в конце мая, и с того момента были выпущены тысячи шаров.
Ранее в Пхеньяне заявляли, что не оставят без ответа заброс пропагандистских листовок южнокорейскими активистами.