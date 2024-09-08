КНДР пятый день подряд запустила шары с мусором в Южную Корею

КНДР пятый день подряд запускает воздушные шары с мусором в сторону Республики Корея.

КНДР пятый день подряд запускает воздушные шары с мусором в сторону Республики Корея.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили власти южнокорейской столицы.

"Северокорейские шары, как предполагается, с мусором вошли в воздушное пространство Сеула", - говорится в массовой рассылке от столичной мэрии. Подобные акции продолжаются с 4 сентября.

Ранее в Пхеньяне предупреждали, что не оставят без ответа заброс пропагандистских листовок южнокорейскими активистами. Шары из КНДР появляются в небе Южной Кореи с конца мая. Нынешняя акция стала 17-й по счету.

В Сеуле и прилегающей к столице провинции Кёнгидо за период с 28 мая по 10 августа было зафиксировано 51 обращение в связи с ущербом от шаров с мусором, рассказал депутат Ян Бу Нам от Демократической партии "Тобуро". Общая сумма ущерба превышает 74 тыс. долларов, передает агентство Yonhap. Крупнейшим инцидентом остается падение мусора на крышу автомобиля на стоянке. В этом случае ущерб составил 15,7 млн вон ($11,7 тыс.).