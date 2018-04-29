 Наверх
    Закрыть фоторежим

    КНДР публично закроет ядерный полигон Пхунгери

    Такая договоренность была достигнута лидерами двух стран в ходе состоявшегося 27 апреля саммита

    Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Власти КНДР окончательно закроют ядерный полигон Пхунгери в мае.

    Как передает Report , об этом в воскресенье рассказал журналистам на брифинге в Сеуле рассказал Юн Ён Чан, пресс-секретарь президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина Юн Ён Чан.

    Процесс демонтажа полигона будет публичным.

    По его словам, такая договоренность была достигнута лидерами двух стран в ходе состоявшегося 27 апреля саммита.

    Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин ранее договорились работать над полным разоружением полуострова.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi