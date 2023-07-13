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КНДР провела запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-18"

КНДР провела запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-18" КНДР подтвердила проведение испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-18" с двигателем на твердом топливе.
Другие страны
13 июля 2023 г. 02:47
КНДР провела запуск межконтинентальной баллистической ракеты Хвасон-18

КНДР подтвердила проведение испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-18" с двигателем на твердом топливе.

Как передает Report, об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

Центральное телеграфное агентство Кореи утверждает, что МБР пролетела 1 001 км и упала в Японское море.

В Министерстве обороны Японии отметили, что высота полета ракеты составила 6 тыс. км, она пролетела около 1 тыс. км и находилась в воздухе 74 минуты, что стало рекордом среди всех северокорейских пусков.

Постоянное представительство Великобритании при ООН заявило, что в связи с пуском Совет Безопасности проведет экстренное заседание.

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