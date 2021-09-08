КНДР провела военный парад в Пхеньяне

Военный парад, посвященный очередной годовщине основания КНДР, которая отмечается 9 сентября, состоялся в Пхеньяне поздно вечером в среду.

Военный парад, посвященный очередной годовщине основания КНДР, которая отмечается 9 сентября, состоялся в Пхеньяне поздно вечером в среду.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило южнокорейское информационное агентство Yonhap.

В то же время американский информационный портал Daily NK со ссылкой на источники сообщил, что в Пхеньяне был слышен гул от моторов боевых самолетов, что может указывать на их участие в воздушной части парада. Собеседник издания также рассказал, что в небе над Пхеньяном был виден красочный салют.

Напомним, что официальной датой основания КНДР считается 9 сентября 1948 года, в 2021 году празднуется 73-я годовщина провозглашения народной республики.