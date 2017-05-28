КНДР провела успешные испытания новой системы ПВО

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Лидер Ким Чен Ын наблюдал за «успешным испытанием» новой системы противовоздушной обороны.

Как передает Report, об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Эта система вооружений, возможности которой были тщательно проверены, должна быть запущена в массовое производство, чтобы она покрывала всю страну, как лес, и уничтожила иллюзии врагов относительно их господства в воздухе», — цитирует Ким Чен Ына агентство «Рёнхап».

Он отметил, что некоторые дефекты в системе, обнаруженные в прошлом году, были полностью преодолены.

Ранее страны G7 призвали КНДР прекратить ядерную программу.