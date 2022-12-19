КНДР провела связанное с разработкой спутника-шпиона испытание

КНДР провела испытания на ракетном полигоне Сохэ, связанные с заключительным этапом разработки своего первого военного разведывательного спутника.
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Отмечается, что тестовое устройство было оснащено несколькими камерами и оборудованием для передачи данных, включая видео. Специалисты КНДР подтвердили работу аппарата в условиях космоса, возможность передачи данных в центр управления и ряд других параметров.
ЦТАК опубликовало снимки самой ракеты-носителя и две фотографии земной поверхности, сделанные тестовым устройством. Результаты испытаний были переданы Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи.
КНДР намерена завершить разработку своего первого военного разведывательного спутника к апрелю 2023 года, сообщило агентство Yonhap.
"Первый военный разведывательный спутник будет готов к апрелю 2023 года", - приводит агентство слова представителя Национальной аэрокосмической администрации КНДР.
По данным Минобороны Японии, КНДР 18 декабря осуществила запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря. Они пролетели порядка 500 км, максимальная высота их полета составила 550 км. Обе ракеты упали в море за пределами исключительной экономической зоны Японии.