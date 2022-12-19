О нас

КНДР провела связанное с разработкой спутника-шпиона испытание

КНДР провела связанное с разработкой спутника-шпиона испытание КНДР провела испытания на ракетном полигоне Сохэ, связанные с заключительным этапом разработки своего первого военного разведывательного спутника.
Другие страны
19 декабря 2022 г. 03:56
КНДР провела связанное с разработкой спутника-шпиона испытание

КНДР провела испытания на ракетном полигоне Сохэ, связанные с заключительным этапом разработки своего первого военного разведывательного спутника.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что тестовое устройство было оснащено несколькими камерами и оборудованием для передачи данных, включая видео. Специалисты КНДР подтвердили работу аппарата в условиях космоса, возможность передачи данных в центр управления и ряд других параметров.

ЦТАК опубликовало снимки самой ракеты-носителя и две фотографии земной поверхности, сделанные тестовым устройством. Результаты испытаний были переданы Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи.

КНДР намерена завершить разработку своего первого военного разведывательного спутника к апрелю 2023 года, сообщило агентство Yonhap.

"Первый военный разведывательный спутник будет готов к апрелю 2023 года", - приводит агентство слова представителя Национальной аэрокосмической администрации КНДР.

По данным Минобороны Японии, КНДР 18 декабря осуществила запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря. Они пролетели порядка 500 км, максимальная высота их полета составила 550 км. Обе ракеты упали в море за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Şimali Koreya kəşfiyyat peykini sınaqdan keçirib

Самое важное

Армяне подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана в Кяльбаджаре и Лачыне
Армяне подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана в Кяльбаджаре и Лачыне
17 декабря 2022 г. 15:18
Часть гумпомощи из Азербайджана достигла Украины
ФотоЧасть гумпомощи из Азербайджана достигла Украины
17 декабря 2022 г. 13:54
Начальник Генерального штаба проверил боеготовность ряда воинских частей
ФотоНачальник Генерального штаба проверил боеготовность ряда воинских частей
17 декабря 2022 г. 13:25
Президент Азербайджана находится с рабочим визитом в Румынии
Президент Азербайджана находится с рабочим визитом в Румынии
17 декабря 2022 г. 10:52
Второй трехсторонний саммит глав государств Азербайджана, Турции и Туркменистана пройдет в Азербайджане 
Второй трехсторонний саммит глав государств Азербайджана, Турции и Туркменистана пройдет в Азербайджане 
16 декабря 2022 г. 16:36
В Азербайджане будет создан телефон горячей линии для карабахских армян
В Азербайджане будет создан телефон горячей линии для карабахских армян
16 декабря 2022 г. 15:14
Турецкий адвокат: Азербайджан имеет право обратиться в Международный суд в связи с экотеррором
Турецкий адвокат: Азербайджан имеет право обратиться в Международный суд в связи с экотеррором
16 декабря 2022 г. 14:16
Российскими миротворцами по прежнему не созданы условия для мониторинга месторождений “Гызылбулаг” и “Дямирли”
Российскими миротворцами по прежнему не созданы условия для мониторинга месторождений “Гызылбулаг” и “Дямирли”
16 декабря 2022 г. 13:58
Акция протеста на дороге Шуша-Ханкенди продолжается пятый день
ФотоАкция протеста на дороге Шуша-Ханкенди продолжается пятый день
16 декабря 2022 г. 09:39
Байден официально пригласил Африканский союз присоединиться к G20
Байден официально пригласил Африканский союз присоединиться к G20
15 декабря 2022 г. 22:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi