КНДР провела связанное с разработкой спутника-шпиона испытание

КНДР провела испытания на ракетном полигоне Сохэ, связанные с заключительным этапом разработки своего первого военного разведывательного спутника.

КНДР провела испытания на ракетном полигоне Сохэ, связанные с заключительным этапом разработки своего первого военного разведывательного спутника.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что тестовое устройство было оснащено несколькими камерами и оборудованием для передачи данных, включая видео. Специалисты КНДР подтвердили работу аппарата в условиях космоса, возможность передачи данных в центр управления и ряд других параметров.

ЦТАК опубликовало снимки самой ракеты-носителя и две фотографии земной поверхности, сделанные тестовым устройством. Результаты испытаний были переданы Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи.

КНДР намерена завершить разработку своего первого военного разведывательного спутника к апрелю 2023 года, сообщило агентство Yonhap.

"Первый военный разведывательный спутник будет готов к апрелю 2023 года", - приводит агентство слова представителя Национальной аэрокосмической администрации КНДР.

По данным Минобороны Японии, КНДР 18 декабря осуществила запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря. Они пролетели порядка 500 км, максимальная высота их полета составила 550 км. Обе ракеты упали в море за пределами исключительной экономической зоны Японии.