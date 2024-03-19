КНДР провела стрельбы из РСЗО сверхкрупного калибра

КНДР провела учебные стрельбы из реактивных систем залпового огня (РСЗО) сверхкрупного калибра 600 мм.
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Учениями руководил лидер КНДР Ким Чен Ын.
"Цель учебных стрельб заключалась в подтверждении мощи и боевых возможностей систем вооружений путем проведения внезапных маневров подразделений, имеющих на вооружении реактивные орудия калибра 600-мм, и осуществления залпового огня из них", - говорится в сообщении агентства.
В ходе стрельб были успешно поражены условные цели. "Ким Чен Ын выразил большое удовлетворение тем, что артиллеристы проявили высокую маневренность, точную и мощную ударную силу в выполнении внезапного боевого задания", - пишет ЦТАК. Кроме того, лидер КНДР указал на необходимость непрерывного увеличения числа батарей РСЗО сверхкрупного калибра в рамках повышения боеготовности частей Корейской народной армии.
Минобороны Японии ранее сообщало, что 18 марта КНДР запустила три баллистические ракеты. Они пролетели расстояние около 350 км при максимальной высоте 50 км и упали в море недалеко от восточного побережья Корейского полуострова.