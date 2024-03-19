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КНДР провела стрельбы из РСЗО сверхкрупного калибра

КНДР провела стрельбы из РСЗО сверхкрупного калибра КНДР провела учебные стрельбы из реактивных систем залпового огня (РСЗО) сверхкрупного калибра 600 мм.
Другие страны
19 марта 2024 г. 03:50
КНДР провела стрельбы из РСЗО сверхкрупного калибра

КНДР провела учебные стрельбы из реактивных систем залпового огня (РСЗО) сверхкрупного калибра 600 мм.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Учениями руководил лидер КНДР Ким Чен Ын.

"Цель учебных стрельб заключалась в подтверждении мощи и боевых возможностей систем вооружений путем проведения внезапных маневров подразделений, имеющих на вооружении реактивные орудия калибра 600-мм, и осуществления залпового огня из них", - говорится в сообщении агентства.

В ходе стрельб были успешно поражены условные цели. "Ким Чен Ын выразил большое удовлетворение тем, что артиллеристы проявили высокую маневренность, точную и мощную ударную силу в выполнении внезапного боевого задания", - пишет ЦТАК. Кроме того, лидер КНДР указал на необходимость непрерывного увеличения числа батарей РСЗО сверхкрупного калибра в рамках повышения боеготовности частей Корейской народной армии.

Минобороны Японии ранее сообщало, что 18 марта КНДР запустила три баллистические ракеты. Они пролетели расстояние около 350 км при максимальной высоте 50 км и упали в море недалеко от восточного побережья Корейского полуострова.

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