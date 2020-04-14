СМИ: КНДР провела серию пусков крылатых ракет

КНДР осуществила сегодня запуск нескольких противокорабельных крылатых ракет типа "воздух - земля" в акватории Японского моря.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Пуски были произведены истребителями ВВС КНДР в районе прибрежного города Мунчхон в 07:00 утра. Ракеты пролетели около 150 км и упали в воду.

"Военные Республики Корея сохраняют повышенный уровень готовности, продолжая следить за ситуацией и возможными новыми ракетными пусками", - отмечается в сообщении Комитета начальников штабов (КНШ) Южной Кореи.



