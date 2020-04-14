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СМИ: КНДР провела серию пусков крылатых ракет

КНДР провела серию пусков противокорабельных крылатых ракет

КНДР осуществила сегодня запуск нескольких противокорабельных крылатых ракет типа "воздух - земля" в акватории Японского моря. 

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС. 

Пуски были произведены истребителями ВВС КНДР в районе прибрежного города Мунчхон в 07:00 утра.  Ракеты пролетели около 150 км и упали в воду.

"Военные Республики Корея сохраняют повышенный уровень готовности, продолжая следить за ситуацией и возможными новыми ракетными пусками", - отмечается в сообщении Комитета начальников штабов (КНШ) Южной Кореи.


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