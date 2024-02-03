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КНДР провела испытания новой зенитной ракеты и боевой части крылатой ракеты

КНДР провела испытания новой зенитной ракеты и боевой части крылатой ракеты КНДР на этой неделе провела испытание мощности сверхкрупной боевой части крылатой ракеты и осуществила запуск новой зенитной ракеты.
Другие страны
3 февраля 2024 г. 04:02
КНДР провела испытания новой зенитной ракеты и боевой части крылатой ракеты

КНДР на этой неделе провела испытание мощности сверхкрупной боевой части крылатой ракеты и осуществила запуск новой зенитной ракеты.

Как передает Report, об этом объявило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что испытание проводилось 2 февраля главным управлением ракетостроения КНДР и было направлено на резкое развитие технологий различных новых вооружений. ЦТАК подчеркивает, что испытания проводились в рамках регулярной деятельности управления ракетостроения и не имеют никакого отношения к ситуации в регионе. "Данные испытания не оказали никакого негативного влияния на безопасность соседних стран", - также подчеркивается в заявлении.

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