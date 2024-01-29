В КНДР подтвердили испытательный запуск крылатых ракет с подлодки

КНДР провела 28 января успешный испытательный запуск двух новых крылатых ракет "Пульхвасаль-3-31" с подводной лодки.
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Испытаниями руководил лидер страны Ким Чен Ын.
Отмечается, что ракеты точно поразили условные цели. При этом они находились в полете около двух часов. "Испытательный запуск не оказал никакого влияния на безопасность окружающих стран и не имел отношения к ситуации в регионе. Уважаемый товарищ Ким Чен Ын выразил большое удовлетворение результатом испытаний", - говорится в сообщении ЦТАК.
Других деталей не приводится.
Комитет начальников штабов ВС Республики Корея проинформировал 28 января, что КНДР произвела запуск нескольких крылатых ракет со своего восточного побережья в направлении Японского моря.