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В КНДР подтвердили испытательный запуск крылатых ракет с подлодки

В КНДР подтвердили испытательный запуск крылатых ракет с подлодки КНДР провела 28 января успешный испытательный запуск двух новых крылатых ракет "Пульхвасаль-3-31" с подводной лодки.
Другие страны
29 января 2024 г. 02:20
В КНДР подтвердили испытательный запуск крылатых ракет с подлодки

КНДР провела 28 января успешный испытательный запуск двух новых крылатых ракет "Пульхвасаль-3-31" с подводной лодки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Испытаниями руководил лидер страны Ким Чен Ын.

Отмечается, что ракеты точно поразили условные цели. При этом они находились в полете около двух часов. "Испытательный запуск не оказал никакого влияния на безопасность окружающих стран и не имел отношения к ситуации в регионе. Уважаемый товарищ Ким Чен Ын выразил большое удовлетворение результатом испытаний", - говорится в сообщении ЦТАК.

Других деталей не приводится.

Комитет начальников штабов ВС Республики Корея проинформировал 28 января, что КНДР произвела запуск нескольких крылатых ракет со своего восточного побережья в направлении Японского моря.

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Версия на азербайджанском языке Şimali Koreya sualtı qayıqdan iki qanadlı raket buraxıb

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