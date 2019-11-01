​КНДР провела испытания реактивной системы залпового огня

Власти КНДР подтвердили проведение очередных испытательных стрельб реактивных систем залпового огня (РСЗО) большого калибра.

Как передает Report, oб этом сообщает ЦТАК.

Уточняется, что Академия оборонных наук КНДР по окончании испытаний направила доклад об успешном результате лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

Северо-корейский глава выразил удовлетворение в связи с проведением стрельб, а также поздравил ученых, назвав их «мускулами страны», «которые самоотверженно борются за развитие вооруженных сил самообороны и укрепление ее вооруженных сил».