КНДР провела имитацию ядерного взрыва в атмосфере

КНДР провела имитацию ядерного взрыва с применением тактических баллистических ракет класса "земля - земля".

КНДР провела имитацию ядерного взрыва с применением тактических баллистических ракет класса "земля - земля".

Как передает Report , об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что имитация ядерного взрыва была осуществлена на высоте 500 м.

Кроме того, военные КНДР снова испытали подводный беспилотник, способный нести ядерное оружие и вызвать "радиоактивное цунами".

Согласно информации, 27-28 числа была испытана "система стратегического подводного вооружения".

Напомним, что ранее ЦТАК сообщало об аналогичных испытаниях. Тогда было указано, что северокорейские военные провели испытание нового подводного беспилотника, способного нести ядерный заряд, который после взрыва может вызвать "сверхмощное радиоактивное цунами".