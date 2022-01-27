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КНДР произвела запуск неопознанного снаряда

КНДР произвела запуск неопознанного снаряда КНДР произвела запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря.
Другие страны
27 января 2022 г. 04:38
КНДР произвела запуск неопознанного снаряда

КНДР произвела запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

Этот пуск стал шестым с начала года.

КНДР в этом году провела уже пять испытаний вооружений: 5 и 11 января Северная Корея испытала якобы гиперзвуковые ракеты, 14 января были пущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса, 17 января КНДР провела испытание двух тактических управляемых ракет также малой дальности, а 25 января агентство отметило о пуске КНДР двух крылатых ракет неизвестной модели в сторону Японского моря.

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