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КНДР произвела испытательный пуск ракеты с восточного побережья

КНДР произвела испытательный пуск ракеты с восточного побережья Власти КНДР совершили испытательный пуск ракеты с подводной лодки.
Другие страны
13 марта 2023 г. 02:21
КНДР произвела испытательный пуск ракеты с восточного побережья

Власти КНДР совершили испытательный пуск ракеты с подводной лодки.

Как передает Report, об этом сообщает информагентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных.

По их данным, ракету запустили в районе города Синпхо, расположенном на восточном побережье Северной Кореи.

Тип запущенной ракеты пока не установлен.

В свою очередь Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) заявило, что северокорейские военнослужащие провели пуск двух стратегических крылатых ракет с подводной лодки.

"С подводной лодки, задействованной для проведения учений, из акватории Японского моря запустили две стратегические крылатые ракеты", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что испытание прошло успешно.

"Ренхап" напоминает, что испытание прошло накануне совместных военных учений США и Южной Кореи Freedom Shield, которые стартуют в понедельник.

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Версия на азербайджанском языке Şimali Koreya şərq sahilində raket sınağı keçirib

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